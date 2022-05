Mit der Gründung eines Jugendparlaments will der Erste Beigeordnete der Stadt Hagenbach Tobias Zimmermann den Jugendlichen die Chance geben, Verantwortung zu übernehmen und Ideen einzubringen. Zudem sollen sie aktiv Vorschläge einbringen können. Obwohl das Jugendparlament schon seit einiger Zeit beworben wird, sei die Resonanz laut Zimmermann aktuell noch ernüchternd. Bislang hat sich nur eine Jugendliche zur Teilnahme am Jugendparlament gemeldet. Erst ab einer Mitgliederzahl von sechs bis acht Personen hat das Projekt Jugendparlament Zukunft und könne sich ernsthaft für die Interessen der Jugendlichen einsetzten.

Tobias Zimmermann hat bereits viele Ideen, die Jugendlichen doch noch für das Parlament zu begeistern. So ist in Zukunft ein Instagram-Live-Video geplant, bei dem die Jugendlichen alle Fragen zum Thema Jugendparlament stellen können. Zudem sind Beiträge in den Sozialen Medien der Stadt Hagenbach in Arbeit. Große Hoffnungen setzt Zimmermann in das Projekt Skatepark. Im Juni soll eine gemeinsame Radtour mit den Jugendlichen stattfinden, um einen geeigneten Standort für die Anlage zu finden.