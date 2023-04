Der Weg zur Reifeprüfung war vor 65 Jahren steiniger als heute. Erinnerungen eines Ex-Abiturienten.

Jaaa! Da war ich gestanden im Anzügchen mit Krawatte und hätte laut jubeln können. Wir wollen sie prüfen in Gemeinschaftskunde, hatte der Vertreter des Ministeriums gerade zu mir gesagt. Genau so gut hätte er sagen können: Gratuliere, Sie haben ihr Abitur bestanden. Das Fach, in dem man die mündliche Prüfung ablegen musste, wurde nämlich erst direkt vor Beginn der Prüfung bekanntgegeben. Aber wenn man noch zweifelhaft stand, wurde man in einem Hauptfach geprüft. Das Thema drehte sich um die Gewissensnot von Offizieren, die ihren Fahneneid direkt auf den Führer hatten ablegen müssen und im Dilemma waren, ob sie etwas gegen ihn unternehmen durften, ohne meineidig zu sein. Auch heute noch ein aktuelles Thema.

Eine Klasse, keine Grund- und Leistungskurse

Damals war man als Klassenverband zusammengeblieben bis zum Schluss. Von den 60 Jungen und einem Mädchen am ersten Schultag neun Jahre zuvor waren noch zwölf übrig, zehn weitere waren aus oberen Klassen oder von anderen Schulen dazugekommen. Hauptfächer waren zwei Fremdsprachen, Deutsch und Mathematik. Darin wurde jeder schriftlich geprüft, Abwählen oder Abstufen zum Grundkurs war noch nicht möglich. Auch dass das mündliche Abi auf Rosenmontag fiel, interessierte niemanden. Schließlich ist das Abitur das Zeugnis der Reife und der, dem Fasching wichtiger ist, ist eben noch nicht reif. Man muss sich nicht wundern, dass gerade einmal etwa sechs Prozent eines Jahrgangs den Gymnasium-Abschluss erreichten, von den Kindern auf dem Land wesentlich weniger.

Kein Auto, weil Vater keins hatte

Dafür wurde man aber als Abiturient fast mit dem Lasso von der Straße weggefangen, man konnte sich aussuchen, was man studieren wollte, konnte alles werden ohne jegliche Einschränkung wie Aufnahmeprüfung an der Uni oder Numerus clausus. Aber der Vater konnte einem kein Auto kaufen, weil er selbst noch keines hatte. Ebenso war es undenkbar, erst noch ein Jahr lang nach Australien oder Kanada zu gehen, um sich zu überlegen, was man werden will. Die Eltern hatten sich Schule samt Schulgeld, Monatskarte und Bücher buchstäblich vom Mund abgespart, da gab es nur eine einzige Konsequenz: so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen.