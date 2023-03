Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, häusliche Gewalt: In den allermeisten Fällen sind die Opfer weiblich. Die Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis, Lisa-Marie Trog, macht am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen darauf aufmerksam, dass Übergriffe allgegenwärtig sind.

Frau Trog, weltweit machen Menschenrechtsorganisationen heute auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Themen wie Zwangsheirat- und -prostitution, Genitalverstümmelung oder Sextourismus werden angesprochen. Was hat das mit uns hier im Kreis zu tun?

Ich