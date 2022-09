Die Anzahl psychisch kranker Menschen, darunter auch vermehrt Kinder und Jugendliche, nimmt seit Jahren zu und wird durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Der Landkreis Karlsruhe beteiligt sich am Welttag der seelischen Gesundheit, der jährlich am 10. Oktober stattfindet. Mit Filmvorführungen, Vorträgen und Diskussionsrunden wird das weiterhin als Tabu geltende Thema in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt und bietet Gelegenheit, sich über die verschiedenen Unterstützungsangebote und Präventionsmöglichkeiten in der Region Karlsruhe zu informieren. Alle Veranstaltungen sind zu finden unter www.landkreis-karlsruhe.de/wsg. Die Veranstaltungsreihe läuft bis 27. Oktober