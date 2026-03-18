Das Kauderwelsch-Ensemble bleibt gesellschaftskritisch. Es geht in dem neuen Stück um nicht weniger als die Rettung der Welt.

Die Premiere des neuen Stücks der Südpfälzer Theatergruppe Kauderwelsch steht kurz bevor. „Frieden, Klima, Chaos – Weltrettung 3.0“ lautet der Titel des neuen Projekts des Ensembles mit seiner Regisseurin Marianne Stein. Das von ihr geschriebene Stück seziert mit Humor und Musik den Stillstand der Erwachsenen und gibt der nächsten Generation eine Stimme. Es ist ein Statement über Verantwortung, Solidarität und Hoffnung, dass Veränderung noch möglich ist. Es möchte, so heißt es in der Pressemitteilung, kein Endzeitdrama sein, sondern ein Plädoyer zum Handeln.

Kauderwelsch ist bekannt für aufrüttelnde, hintergründige, auch gesellschaftskritische Inhalte. Diesmal geht die Theatergruppe noch einen Schritt weiter: Es gibt ein Begleit-Programm, das über den Bühnenauftritt hinausgeht und sich mit Natur, Klima, Nachhaltigkeit und Politik beschäftigt. Im Laufe des Theaterjahres 2026 sind Naturführungen, ein Bilderbuchkino, Besuche von Streuobstwiesen und Bauernhöfen geplant. Die Nachhaltigkeitsevents können nach den Aufführungen gebucht werden.

Bevor der Vorhang zu dem Stück aufgeht, wird vor allen Aufführungen zudem ein künstlerischer Beitrag erlebbar sein:

Die Bruchsaler Künstlerin Maya Hinkelmann wird mit dem Publikum an einer Friedens-Stele arbeiten.

Info

Die Premiere am Freitag, 20. März, sowie die Vorstellung am 21. März sind ausverkauft. Karten sind noch erhältlich für den 22., 28. und 29. März, jeweils 19 Uhr, im Kulturhaus Neupotz; Vorverkauf bei der Glöckel Apotheke Neupotz, Telefonnummer 07272 7000185 oder 07272 75148. Weitere Infos zu dem Stück und zu den Nachhaltigkeitsaktionen unter: www.kauderwelsch-theater.de.

