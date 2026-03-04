„Gemeinsam. Gerecht. Gleichberechtigt.“ heißt eine Veranstaltungsreihe, die der Kreis Germersheim anlässlich des Weltfrauentags startet.

Die Angebote der Reihe laufen von März bis Mai, teils in Präsenz an verschiedenen Veranstaltungsorten im Kreis, teils online. Die Veranstaltungen sollen Ungleichheiten sichtbar machen, bestehende Strukturen kritisch hinterfragen und Menschen stärken, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Konkreter geht es um Themen wie Gesundheit, Macht, Familie, digitale Sicherheit und Selbstbestimmung, die in Lesungen, Workshops und Vorträgen behandelt werden. Die Angebote sollen Veränderung bewirken – durch Information, Austausch, Empowerment und solidarisches Handeln. „Gleichberechtigung ist keine Selbstverständlichkeit. Sexismus, Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen prägen nach wie vor den Alltag“, heißt es in der Pressemitteilung.

Thematisch stehen historische Rückblicke auf Frauenarbeit in der Antike ebenso auf der Agenda wie Fragen rund um Gesundheit, Geburt, Endometriose und Medical Gaslighting. Weitere Schwerpunkte sind laut Veranstalter digitale Selbstverteidigung, Künstliche Intelligenz und Geschlechterrollen, Equal Care, Mental Load, Altersvorsorge, Antifeminismus sowie berufliche Neuorientierung. Auch kulturelle Formate wie Filmvorführungen, Lesungen und Workshops gehören zur Reihe; ferner stehen ein Frauencafé und eine Frauenfete auf dem Programm.

Gleichstellung im Alltag

„Mit dieser Reihe wollen wir Wissen vermitteln, den Austausch in der Region stärken und Menschen ermutigen, Ungleichheiten zu erkennen und diesen gemeinsam etwas entgegenzusetzen“, erklärt Lisa-Marie Trog, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Germersheim.

Die Veranstaltungen richten sich an alle Interessierten und sind teils kostenlos. Der Veranstaltungsflyer, auch mit Informationen zur Anmeldung, kann auf der Webseite des Kreises unter kreis-germersheim.de/gleichstellung abgerufen werden. Die Gleichstellungsstelle im Kreis Germersheim kann per E-Mail unter gleichstellungsbeauftragte@kreis-germersheim.de kontaktiert werden.