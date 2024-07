Anlässlich des Welt-Hepatitis-Tags am Sonntag, 28. Juli, weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass das Gesundheitsamt schon seit Jahren kostenlose Tests und Beratungen anbietet, und zwar an jedem ersten Dienstag im Monat, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr, nach vorheriger Absprache unter Telefon 07274 53-1236 oder per E-Mail: med.beratung@kreis-germersheim.de. Diese Beratungen stehen nach Mitteilung der Kreisverwaltung auch Menschen offen, die Fragen zu den Themen HIV, Aids, Syphilis oder anderen Geschlechtskrankheiten haben beziehungsweise Erkrankungen, die über Blutkontakt übertragen werden. Bei dieser Gelegenheit ist neben der Testung auf sexuell übertragbare Krankheiten auch ein entsprechendes Hepatitis-Screening möglich. Als Hintergrund für das Angebot wird die Zielsetzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) genannt, bis zum Jahr 2030 die Verbreitung von Hepatitis weltweit einzudämmen. Das sei aber nur möglich, wenn die Krankheit rechtzeitig erkannt und etwas dagegen unternommen wird. Und das geschehe auf lokaler Ebene, vor Ort. Hepatitis ist eine Entzündung der Leber durch Viren, die schwere gesundheitliche Schäden auslösen kann bis hin zu Leberzirrhose und Leberkrebs.