Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerhard Heil hat sich für notleidende Menschen in vielen Ländern eingesetzt und sich im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben in seiner Heimat engagiert. Am Freitag ist der 78-Jährige überraschend verstorben.

Der Hördter hat auf Reisen Armut auf vielen Kontinenten gesehen und mehr als 20 Jahre lang in Dia-Schauen darüber berichtet. Meist an drei Abenden im November, vor mehreren hundert Zuhörern