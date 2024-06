Das Sumpfschildkröten-Projekt an der deutsch-französischen Grenze bei Neuburg erfährt internationale Aufmerksamkeit. Es wurde im Welt-Biodiversitätsforum in Davos im Rahmen des Projekts „Emys-R“ vorgestellt. „Es macht uns schon stolz, dass sich das Engagement so auszahlt“, sagt der promovierte Biologe Landrat Fritz Brechtel. Die getroffene Maßnahmen „sind Teil eines internationalen Forschungsprojekts geworden“. Im Jahr 2009 startete das deutsch-französische EU-Interreg-Projekt „Sumpfschildkröte ohne Grenzen“. Erste sichtbare Zeichen waren Tümpel, die beidseits der Grenze als vernetztes Biotop angelegt wurden. Die erste Auswilderung junger Sumpfschildkröten erfolgte auf französischer Seite. Durch NABU Rheinland-Pfalz und SeaLife Speyer folgten dann auch Auswilderungen auf deutscher Seite, zuletzt vor etwa einem Jahr bei Neuburg. „Mit dem internationalen Projekt ’Emys-R’ werden die grenzüberschreitenden Maßnahmen in der Lauteraue seit 2022 fortentwickelt“, sagt Uwe Meißner von der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung. Er leitete das Projekt federführend mit. Die Kreisverwaltung ist zusammen mit Frankreich, Polen und Litauen bei dem „Emys-R“-Projekt vertreten. Schwerpunkte des Projektes sind unter anderem intensives Monitoring zum Gesundheitszustand, zur Reproduktion und zur Ausbreitung. Ein Augenmerk liegt zudem auf der Qualität und Gefährdungen der Ökosysteme beispielsweise durch den invasiven Kalikokrebs.