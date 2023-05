Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Frage, was er denn nun mit der vielen freien Zeit anfange, beantworte Manfred Kreger mit einem Lachen. Langeweile kommt bei ihm nicht auf. Auch wenn sein „Gasthof zum Lamm“ in Neupotz derzeit geschlossen ist, gibt es in der Küche genug zu tun. Zum Beispiel exklusive Weihnachtsmenüs to go vorbereiten.

Das Team um Manfred Kreger bereitet Speisen nach wöchentlich wechselnder Karte zum Abholen zu – ein Angebot, das nicht nur von seinen Stammkunden gerne angenommen wird. Feines „Süppchen