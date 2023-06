Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Im Supermarkt am Bahnhof Schaidt gehen die Lichter und – nach einer Pause – voraussichtlich bald wieder an. Der Wasgau Frischemarkt in dem Ortsteil von Steinfeld schließt zwar am Samstag um 14 Uhr für immer seine Pforte. Doch im September oder Oktober soll in der gleichen Gewerbeimmobilie ein neuer Nahversorger eröffnen.

Die Verhandlungen mit einem neuen Nahversorger stehen laut Franz Roth kurz vor dem Abschluss. Er ist eine der beiden Inhaber der Holstein Roth GbR Schaidt, der die Gewerbeimmobilie seit 2012