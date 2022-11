Ein Sattelzug wurde am Freitagfrüh auf der A5 von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Grund war eine mangelnde Ladungssicherung, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Beamten wurden zunächst, zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Nord, auf den offenbar provisorischen Transport eines Autos und die mangelnde Ladungssicherung aufmerksam und führten eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten weitere Verstöße fest. So war an der Zugmaschine ein rotes Kennzeichen angebracht, welches lediglich für Überführungsfahrten Gültigkeit besitzt. Auch die Lenk- und Ruhezeiten wurden unter anderem nicht eingehalten. Dem Sattelzugfahrer wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt. Das Fahrzeug darf erst dann wieder am Straßenverkehr teilnehmen, wenn der vorschriftsmäßige Zustand hergestellt ist.