Einen weiteren Todesfall meldet das Gesundheitsamt aus der Verbandsgemeinde Bellheim. Es handele sich um eine ältere Person. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 13 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

32 neue Infektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Damit sind im Landkreis derzeit nachweislich 392 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie gelten 477 Menschen nach einem positiven Test als gesundet. Die 7-Tage-Inzidenz hat sich laut Landesuntersuchungsamt Koblenz weiter erhöht. Sie beträgt jetzt 192,2. Allerdings nimmt der Kreis jetzt in Rheinland-Pfalz nicht mehr den Spitzenplatz ein, dieser geht jetzt an Mainz.

Nachdem mehrere Personen an der Grundschule Tullaschule Maximiliansau positiv getestet wurden, hat das Gesundheitsamt jetzt alle Ganztagesschüler und Lehr-/Betreuungspersonen in Quarantäne geschickt.

Die Statistik

VG Hagenbach: Aktuell Infizierte 42/ Genesen 50 / Verstorben 3 / Infizierte seit Beginn der Pandemie 95

Stadt Wörth: 74/71/2/147

VG Kandel: 28/40/1/69

VG Jockgrim: 34/51/1/86

VG Rülzheim: 49/21/1/71

VG Bellheim: 59/47/3/109

Stadt Germersheim: 85/98/2/185

VG Lingenfeld: 16/99/0/115

Landkreis: 392/477/13/882.