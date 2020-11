Das Prinzip der „Verstärkerbusse“ im Schulbus-Verkehr hat sich in den vergangenen Wochen so bewährt, dass nun weitere Linien mit einem zweiten Bus ausgestattet werden. Verstärkerbusse folgen den regulären Buslinien und bieten damit fast doppelt so viele Sitzplätze. Das trägt nicht nur zur Sicherheit der Mitfahrenden bei, es mindert auch das Ansteckungsrisiko. Das Land Rheinland-Pfalz hatte die Kontingente für Schulbusse zum Beginn des Schuljahres landesweit aufgestockt. Der Landkreis Germersheim war einer der Ersten, der hiervon Gebrauch gemacht hatte.

„Mit den vier Fahrten, die ab Montag, 16. November, zum Einsatz kommen, werden wir dort für weitere Entlastung sorgen, wo in der Vergangenheit immer wieder Engpässe festgestellt und beobachtet wurden“, sagt Christoph Buttweiler, Schuldezernent für den Kreis Germersheim. Er appelliert an Eltern sowie Schüler, „diese Verstärkerfahrten tatsächlich auch zu nutzen und auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung auf die beiden Fahrzeuge zu achten“. Die Verstärkerbusse wie folgt eingesetzt:

•

547-119: Bad Bergzabern - Vollmersweiler - Schaidt - Freckenfeld - Minfeld - Kandel – Wörth (Abfahrt 6:52 Uhr, 1. Std. Hinfahrt) •

590-211: Westheim - Lingenfeld –Germersheim (Abfahrt 7:17 Uhr, 1. Std. Hinfahrt) •

599-105: Freisbach - Weingarten - Schwegenheim - Lingenfeld –Germersheim (Abfahrt 6:49 Uhr, 1. Std. Hinfahrt) •