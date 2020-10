Die Kurve der Corona-Infektionen geht stetig nach oben. Außerdem sind weitere Einrichtungen betroffen. In der Seniorenbetreuung Haus Edelberg in Bellheim wurden am Donnerstag alle Bewohner sowie das gesamte Personal getestet. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagmittag mit. Bisher gibt es dort fünf bestätigte Infektionen.

Außerdem wurden die Kindertagesstätte St. Jakobus in Germersheim und die Kindertagesstätte Amadeus in Wörth komplett geschlossen, nachdem jeweils eine Person positiv getestet worden war. Nachdem es einen Corona-Fall an der Cal Benz Gesamtschule in Wörth gab, befindet sich dort eine Klasse in Quarantäne. Am Mittwoch waren Fälle in Kitas in Kandel, Maximiliansau und Germersheim bekannt geworden.

Derzeit gibt es im Landkreis 187 bestätigte positive Fälle. Darin enthalten sind 35 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 634 Menschen eine Infektion nachgewiesen. 9 Erkrankte sind verstorben. Die Inzidenzzahl ist laut Landesuntersuchungsamt Koblenz weiter gestiegen und liegt jetzt bei 95,3.

Mehr zum Thema