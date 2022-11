Wahrscheinlich wird es im kommenden Jahr eine weitere Bestattungsform auf dem Friedhof geben. Bei der Beratung über eine weitere Urnenstele fragte Inge Volz (SPD) nach, was aus den Baumbestattungen wurde, die die SPD einst anregte. Ortsbürgermeisterin Susi Grabau (FWG) sagte, dass bei der Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr das Thema berücksichtigt werde. So wird es neben Erd- und Urnenbestattungen in Stehlen wahrscheinlich auch Bestattungen unter Bäumen geben. Eine weitere Urnenstele mit sieben weiteren Kammern wurde ebenfalls bestellt, weil es kaum noch freie Kammern in den bestehenden gibt.