Die Sportanlagen der SV Olympia sollen saniert werden, wie und wo ist allerdings noch offen. Dennoch müssen jetzt schon die Fördergelder beantragt werden. Damit sorgt das Thema erneut für Diskssionen im Rat.

Ursprünglich war nur eine Information des Gemeinderates zum Dauerthema „Verlagerung des Sportgeländes der SV Olympia“ für die Sitzung am Montag vorgesehen. Doch noch vor Einstieg in die Tagesordnung sorgte der Wunsch der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, zu diesem Thema in der aktuellen Sitzung einen Antrag einbringen zu können, für Diskussionsstoff.

Die Ratsmitglieder sollten informiert werden, dass im Haushalt der Ortsgemeinde 30.000 Euro verfügbar seien, die für planerische Vorarbeiten zum Sportstättenkonzept verwendet werden könnten. Dies Frage konnte in der vorherigen Ratssitzung nicht geklärt werden. Um keine Fristen zum Beantragen von Fördergeldern für das Sanieren der alten Sportanlagen an der Kandeler Straße und des Kunstrasenplatzes am Bauernwaldes zu versäumen, habe das Ingenieurbüro Braun aus Frankenthal einen entsprechenden Auftrag erhalten. Es soll „die notwendigen Unterlagen für das Einreichen der Zuschussanträge“ erstellen.

Strittig war zu Sitzungsbeginn, ob der Antrag der Grünen-Fraktion überhaupt so kurzfristig zulässig sei. Die Meinungen dazu gingen auseinander: Sie reichten von „ein Eilantrag ist nur zulässig, um Schaden von der Gemeinde abzuwenden“ bis hin zu „zulässig, wenn eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Rates die Aufnahme des Antrages auf die Tagesordnung befürwortet.“ Da die Frage nicht sicher formal-rechtlich geklärt werden konnte, wurde als Kompromiss eine Diskussion über Inhalte des Fraktionsantrages zugelassen.

Frank Sitter (Grüne) übernahm es, den Antrag vorzutragen und zusätzlich zu erläutern. Dies führte erneut zu einer Diskussion zwischen den Ratsmitgliedern, obwohl Reiner Marz (CDU) und Willi Hellmann (SPD) übereinstimmend erklärten, „heute nicht schon wieder über das Thema diskutieren zu wollen.“ Konsens herrschte im Rat darüber, dass die beiden Sportplätze saniert und dafür Förderanträge – fristgerecht und so weit wie möglich mit genauen Plänen – gestellt werden müssen.

Was ist mit dem Waldstück neben dem Sportplatz?

Unklar war den Ratsmitgliedern, welche Variante das Planungsbüro zur Grundlage für den Förderantrag nehmen wird. Bisher hat sich die Ortsgemeinde nämlich noch nicht entschieden, wie und wo die Sanierung erfolgen soll, weil dazu zahlreiche offene Fragen geklärt werden müssen. Zentrale Frage ist, ob ein Waldstück neben dem jetzigen Kunstrasenplatz für den Bau eines neuen Sportplatzes, auch mit welcher Fläche, genutzt werden darf, der Wald dort ist Staatsforst. Heribert Spaniol (Grüne), der in der Sitzung den verhinderten Bürgermeister der Verbandsgemeinde vertrat, sieht nur realistische Chancen auf Fördergelder, wenn der einzureichende Antrag so konkret wie möglich das Projekt beschreibt und nicht nur vage Pläne benennt.

Dem Gremium war bewusst, dass die Zeit drängt, weil die Frist zum Beantragen von Fördergeldern aus einem neuen Zuschusstopf bald abläuft. Auf der anderen Seite sollte nicht vorschnell entschieden werden, die Grünen forderten deshalb unter anderem eine „strukturierte, faktenbasierte und gemeinschaftliche Vorgehensweise“. Schließlich einigte sich der Rat darauf, dass sich der Arbeitskreis Sportstättenkonzept so schnell wie möglich trifft, am besten Anfang nächster Woche, und mit dem beauftragten Planer den Inhalt des Förderantrages abstimmt.