Es gibt weiter im Landkreis Germersheim keinen bestätigten Corona-Infizierten. Das teilt die Kreisverwaltung am Freitag mit. Am Donnerstag wurden zum ersten Mal null Infizierte gemeldet. 143 Menschen sind inzwischen wieder gesundet, fünf Personen aufgrund ihrer Vorerkrankungen gestorben. Es bleibt also bei 148 Infizierten seit Ausbruch der Pandemie.