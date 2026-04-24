Die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Germersheim und der Stadt Speyer laden für Donnerstag, 7. Mai, 19 Uhr, zu einem Online-Vortrag zum Thema „Endometriose“ ein. Unter dem Titel „Von Betroffenen – für Betroffene“ wird die Erkrankung medizinisch und persönlich beleuchtet.

Endometriose ist eine chronische Erkrankung, von der laut Mitteilung viele Frauen betroffen sind – und die dennoch häufig erst spät diagnostiziert wird. Die Symptome sind vielfältig und reichen von starken Schmerzen bis hin zu erheblichen Einschränkungen im Alltag. Trotz der weiten Verbreitung wird Endometriose noch immer nicht ausreichend erkannt und behandelt. „Umso wichtiger ist es, dass wir über diese Erkrankung sprechen, aufklären und Betroffenen eine Stimme geben“, betont Lisa-Marie Trog, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Germersheim.

Auch Katharina Disch, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Speyer, unterstreicht die Bedeutung des Themas: „Viele Betroffene erleben einen langen Leidensweg, bevor sie eine Diagnose erhalten. Mit der Veranstaltung möchten wir informieren, sensibilisieren und dazu beitragen, dass Endometriose endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die die Erkrankung verdient.“

Der Vortrag soll grundlegendes Wissen zu Symptomen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten vermitteln und Endometriose zugleich als gesellschaftliche und gesundheitspolitische Herausforderung einordnen. Besonders im Fokus stehen soll dabei die Perspektive von Betroffenen, die aufzeigt, welche Hürden im Gesundheitssystem bestehen und was sich dringend ändern muss.

Die Referentin kommt von der Endometriose-Vereinigung Deutschland, die Fachwissen mit Erfahrungen von Betroffenen verbindet. Die Veranstaltung wird vom Ministerium für Familie, Frauen und Integration gefördert. Eine Anmeldung ist per E-Mail an gleichstellungsstelle@stadt-speyer.de möglich.