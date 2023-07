Zum zweiten Mal veranstalten zwei Winzerbetriebe aus Minfeld am Höhenweg zwischen Minfeld und Winden den Minfelder Weinsommer. Am Samstag, 15. Juli, beginnt der Ausschank um 15 Uhr. Am Abend unterhalten Jo Paul und Sabrina musikalisch. Am Sonntag, 16. Juli, beginnt der Weinsommer um 10 Uhr. Ab 11 Uhr spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Harmonie Minfeld auf. In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Minfeld bieten die Weingüter Oliver Heintz (Rebenhof) und Lukas Heintz (Bachstube) Weine und Sekte aus eigenem Anbau. Natürlich gibt es auch alkoholfreie Getränke und Speisen, unter anderem Burger vom Angushof Waldmann (ebenfalls Minfeld). Die Besucher können vom Höhenweg (entlang der B 427, Nähe Wasserreservoir, Weg nach Bad Bergzabern) aus nicht nur Essen und Trinken genießen, sondern dürfen sich auch über einen Rundblick auf den Pfälzerwald im Westen und den Schwarzwald im Osten freuen.