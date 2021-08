Mit viel Herz und vielen Krönchen wurde auf der Lusoria Rhenana in Neupotz gerudert. Weinköniginnen und Weinprinzessinnen bewiesen auf dem Setzfeldsee nicht nur Teamgeist, sondern auch sportliche Kondition.

Auf Einladung der Pfalzwein e.V. besuchte die Deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath von der Ahr mit ihrem Gefolge, den Deutschen Weinhoheiten, die Pfalz. Beim drei Tage dauernden Antrittsbesuch bildeten Weingutbesichtigungen und Weinproben Schwerpunkte des Programms. Auf der Lusoria in Neupotz war nun Bewegung angesagt. Schiffsführer Dieter Heim platzierte Eva Lanzerath, die Deutsche Weinkönigin, und Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand, die amtierende Pfälzische Weinkönigin, als Schlagfrauen in erster Reihe.

Ohne Verzögerung wurde abgelegt und im Gleichklang sofort losgerudert, dafür brauchte es keine große Einweisung. Dann jedoch forderte Dieter Heim die adlige Truppe mit Quizfragen zum römischen Alltag heraus. Dass Weidenrinde bei den Römern als Kopfschmerztablette eingesetzt wurde und Spinnweben als Heftpflaster dienten, wurde leider nicht erraten. So war eine Strafrunde angesagt. Kein Problem – die Krönchen wurden gerichtet und es wurde weitergerudert.

Weinprobe mit Mulsum

So ganz ohne Wein ging es natürlich auch diesmal nicht. Bei der römischen Weinprobe wurde ein eigens hergestellter Honigwein ausgeschenkt. Weißwein mit Honig gekocht, gewürzt mit Koriander und Pfeffer: Mulsum, der in der Antike als Aperitif getrunken wurde. Kredenzt wurde er auf dem Schiff in Tonbechern, ausgeschenkt aus einer Nachbildung der römischen Weinflasche, die sich im Museum Speyer befindet. Nach dem ersten Schluck, irritierte Gesichter. Eine solche Geschmacksrichtung hatten sie nicht erwartet. „Schmeckt interessant“ lässt Interpretationen zu. „Wir sind halt verwöhnt“, so die einhellige Meinung der Weinfachfrauen.

„Bei den Römern war lange Zeit den Frauen der Weingenuss verboten“, erläuterte Silke Ott, die als Schiffsführerin mit dabei war und einiges zur Rolle der Frau im antiken Rom erzählte. In diesem Zusammenhang entstand die Sitte des Wangenkusses zur Begrüßung. Eine Geruchskontrolle, verpackt als nette Geste.

Teamgeist und gute Laune

Dabei waren noch die Deutsche Weinprinzessin Eva Müller aus Rheinhessen, die Pfälzischen Weinprinzessinnen Sarah Krebs aus Friedelsheim und Dorothea John aus Neustadt. Im Gefolge der Majestäten ruderten noch drei Kandidatinnen, die bei der nächsten Wahl antreten werden, mit – Laura Wessa, Sophia Hanke und Sabina Kobeck. Teamgeist und gute Laune hat die ganze Besatzung bewiesen. „Wir hatten so viel Spaß auf dem Schiff!“, äußerte sich Eva Lanzerath zu der Fahrt: „Wir sind halt ein gutes Team, dann funktionieren auch solche gemeinsamen Aktionen super, obwohl wir ja noch nie gerudert sind.“

Ohne Rudererfahrung auch Saskia Teucke. Sie freut sich schon auf das nächste Mal – gleich Ende des Monats, wo sie beim Wettstreit des Rheinschwimmers Andreas Fath gegen das Römerschiff mit dabei sein wird. Eine von vielen Veranstaltungen zum zehnjährigen Bestehen des Vereins „Römerschiff Lusoria Rhenana“.