„Auch in diesem Jahr sticht die Leidenschaft, die das Weingut Spieß in seine Weine gesteckt hat, heraus. Gekrönt wird dies wieder einmal mit entsprechenden Medaillen und Preisen. Dazu gratuliere ich ganz herzlich“, so Landrat Fritz Brechtel bei seinem Besuch im Weingut Spieß in Weingarten. Zehnmal Gold, 24-Mal Silber und viermal Bronze erhielt das Weingut Wilfried und Adrian Spieß aus Weingarten bei der Landesprämierung. „Eine konstante und tolle Leistung und ein Zeugnis für gute Weine aus dem Landkreis Germersheim“, sagte Brechtel und überreichte den Ehrenpreis des Landkreises persönlich im Weingut.