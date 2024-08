Anastasia Schall ist die neue Rosenprinzessin. Die 17-Jährige freut sich auf ihre Amtszeit.

Manch einer wollte Anastasia Schall bereits früher auf dem Thron sehen. Sie seit bereits vor einigen Jahren gefragt worden, ob sie das Amt der Rosenprinzessin übernehmen wolle, erzählt die Schülerin im RHEINPFALZ-Gespräch. Doch sie war noch zu jung und die Zeit einfach noch nicht reif dafür. Das ist nun anders, alles passt. Als sie vor einiger Zeit erneut gefragt wurde, habe sie sich zunächst mit ihrer Familie besprochen. „Meine Eltern freuen sich und mein Umfeld unterstützt mich“, so die Hoheit, die nach den Ferien die zwölfte Klasse am Landauer Eduard-Spranger-Gymnasium besuchen wird. Sie will Abitur machen und dann studieren. „Ich will schon immer Kriminalpolizisten werden“, verrät sie.

Viele Termine in nächster Zeit

Mit Spannung erwartete sie die Inthronisierung, die traditionell bei der Kerwe stattfinden. Am Freitagabend wurde das Geheimnis um die neue Rosenprinzessin dann gelüftet und die amtierende Hoheit Josy I. gab die Krone weiter. Mit ihr hat sich Anastasia Schall auch schon darüber ausgetauscht, was das Amt in den kommenden Monaten bereit hält. „Das Tabakfest in Hatzenbühl steht an und mehrere Kerwen in der Verbandsgemeinde“, freut sich Anastasia. Neben der Schule und der Repräsentation des Ortes, jobbt sie in der örtlichen Gaststätte. Als Hobbys nennt sie Fußball und Malen. „Fußball spiele ich schon seit ich neun Jahre alt bin“, sagt die neue Rosenprinzessin. Sie und ihre Familie sind im Fußballverein engagiert, in dem auch Josy I. aktiv ist. Man kennt sich und kann sich auf kurzen Wegen austauschen, unter anderem auch über die passende Kleidung.

Ein Prinzessinnenkleid zur Krönung

Für ihre Amtszeit hat sich Anastasia bereits ein Dirndl zugelegt sowie ein spezielles Krönungskleid für die Inthronisierung. „Es wird eine spannende und erfahrungsreiche Zeit“, freut sich die Rosenprinzessin auf die kommenden Monate.