Weine im eigenen Heim testen, danach nicht mehr selbst fahren müssen. Das bietet Futre Lopes Esteves, Gründer des Unidos-Weinshops an. Eine Sache ist ihm bei Verkostungen immer wichtig.

Die Weinregionen Portugals liegen Futre Lopes Esteves am Herzen. Nicht nur weil er familiäre Verbindungen in das westlichste Land Europas hat. Denn seine Eltern stammen aus Portugal. Esteves selbst ist in Annweiler aufgewachsen, wohnt jetzt aber in Rülzheim. Und seit Juni 2022 betreibt er den Unidos-Weinshop.

„Ich erzähle bei den Weinproben immer etwas zu der Herkunft der Weine, welche Geschichte sie haben“, sagt der 35-Jährige. Das sei ihm wichtig. Die Sensorik der Weine sei natürlich ebenfalls ein Thema, aber jeder Mensch schmecke und rieche unterschiedlich – manche seien dabei „sensibler, andere kräftiger, robuster“. Das Rebenmeer der Südpfalz macht Esteves zufolge „unsere Region aus“. Aber auch Portugal habe schöne Weinregionen. Das Douro-Tal sei nicht nur bekannt für seine Portweine, sondern habe auch sehr gute Lagen für andere Weine. Das Zusammenspiel von viel Sonne und der starken Abkühlung über Nacht forme schon einen hervorragenden Körper für Rotweine, beginnt Esteves zu schwärmen.

Restaurantleiter und Weinfachmann

Sein beruflicher Werdegang hatte zwar mit der Ausbildung zum Hotelfachmann begonnen, aber nicht geendet. Über verschiedene Stationen im Restaurantbereich wurde er schließlich Restaurantleiter im Feierabendhaus der BASF. Von dort wechselte er in den Weinkeller des Chemieunternehmens und bildete sich fort, war zuständig für spanische und portugiesische Weine. Und da reifte die Idee, „einen eigenen Weinshop zu gründen“, erzählt Esteves. Im Juni 2022 war es dann soweit.

Angefangen habe ich „mit je zehn Weinen aus der Pfalz, aus Italien und Portugal“. Schnell sei das Angebot gewachsen – vor allem das der portugiesischen Weine. „Inzwischen habe ich rund 100 Produkte im Angebot“, so der Weinhändler. Die meisten der Weine könne er binnen 24 bis 48 Stunden nach Bestellung ausliefern. Manche Weine seien limitiert – „wenn sie weg sind, sind sie weg“. Das sei halt manchmal so. Die Weinproben bietet Futre Lopes Esteves im Umkreis von rund 50 Kilometern an. Das hänge auch mit der Kühlung der Weine zusammen. Abgerechnet werde pro Person. Es sei egal, ob die Weinprobe auf der heimischen Terrasse oder im Wald oder auf der Wiese stattfinden soll. „Ich bringe alles mit, von den gekühlten Weinen bis zu den Gläsern, wenn gewünscht“, sagt der Jungunternehmer. Die Kosten pro Person orientieren sich danach, welche und wie viele Weine probiert werden sollen. Wichtig ist: „Es soll schmecken und Spaß machen“, sagt Esteves.

Kontakt: Futre Lopes Esteves, E-Mail: info@unidos-weinshop.de; mobil: 0163 5340488; www.unidos-weinshop.de.