Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wahrscheinlich ähnelten sich die Szenerien in Hagenbach am vergangenen Samstag und exakt 151 Jahre zuvor, wenn man den Chronisten glauben darf.

In der Ortsmitte warteten viele neugierige Bürger, als einige Infanteristen und ein Trupp Dragoner in bunten Uniformjacken mit Säbel an der Seite vor dem Rathaus von Bürgermeister Christian Hutter