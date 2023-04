Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung muss der Bellheimer Wein- und Hofmarkt wieder schließen. In dem Geschäft, gelegen im Bellheimer Industriegebiet gegenüber von Aldi und Lidl, gab es regional hergestellte Lebensmittel und Wein aus dem Weingut Krebs in Weingarten. Familie Krebs war auch Betreiber des Ladens. Am Ende war es, wie so oft, der Personalmangel. „Unser Wein hat sich dort super verkauft und wir hatten einen Stamm an Geschäftskunden, die wir regelmäßig beliefert haben“, sagt Fabienne Krebs. „Leider haben wir nicht genug Leute für den Verkauf gefunden.“ Für Krebs war es neben der Arbeit auf dem Weingut und bei einer Anwaltskanzlei der dritte Beruf, sie stieß an ihre Kapazitäten - zumal neben dem Verkauf auch noch ordentlich Büroarbeit dazukam. Darum fiel letztlich die Entscheidung, den Wein- und Hofmarkt Ende März aufzugeben. Krebs ist darüber aber gar nicht unglücklich. „Unser Sortiment wird vollständig vom Marktladen 130 übernommen. Dort wird nun exklusiv unser Wein angeboten, die Bellheimer müssen also auf unser Angebot nicht verzichten.“ Der Weingartener Hofladen von Familie Krebs bleibt weiter geöffnet. Katja Job vom Marktladen 130 freut sich, die Kunden des Wein- und Hofmarktes bei sich zu begrüßen. Sie übernimmt auch die Betreuung der Geschäftskunden, beliefert diese nun regelmäßig mit Präsentkörben oder Obst- und Gemüsekisten.