Zum zweiten Mal wird die Dampfnudel in Rülzheim zu einem Hotspot elektronischer Musik. Nach der Premiere 2025 geht das „Wein Land Bass Festival“ in seine zweite Runde.

Entstehen soll in Rülzheim dann eine elektrisierende Atmosphäre: intensive Beats, energiegeladene Sets, ein Genre-Mix zwischen Clubsound und Open-Air-Gefühl, gepaart mit Festivalambiente – so wird versprochen. Lichter und Schatten tanzen über die Wände, die Bässe lassen die Luft vibrieren, während schwitzende DJs alles geben, um das Publikum mitzureißen.

Das Line-up liest sich wie ein Who-is-Who der elektronischen Szene: Timo Maas, der mit seinen House- und Techno-Sets seit Jahrzehnten weltweit für Begeisterung sorgt, bringt seine unverwechselbare Mischung aus energetischen Drops und atmosphärischen Breaks auf die Bühne – bekannt ist er auch durch Remixe für Depeche Mode oder Madonna.

Mathias Kaden füllt jeden Raum mit seinen treibenden, hypnotischen Grooves, die sowohl Berliner Clubs als auch Ibiza-Floors zum Beben bringen. Das Techno-Duo Pig & Dan entfaltet eine fast filmische Intensität in seinen Sets: minimal, aber unaufhaltsam, perfekt für Fans von druckvollem Underground-Sound. Gorge kombiniert klassischen House mit modernen, perkussiven Elementen, während Toni Rios mit warmen, rhythmischen Club-Beats die Menge auf Hochtouren bringt.

Thorsten Hammer aus Kandel, der lokale Kopf des Festivals, ist nicht nur DJ und Produzent, sondern als Organisator auch das verbindende Element, das Musik, Location und Community zusammenführt. Abgerundet wird das Line-up durch La’Dell, der mit afrikanischen Einflüssen frischen Wind in die Sets bringt, sowie Leroy Barry, Deepment und Danjo & Verena, deren Styles von treibendem Techno bis zu Worldbeat-Elementen alles abdecken, was tanzbare Vielfalt braucht.

Attraktives Ambiente

Die Musik steht unbestritten im Mittelpunkt, aber auch das Außenrum kann sich sehen lassen: Indoor- und Open-Air-Terrasse, chillige Lounges, Foodtrucks mit lokalen Spezialitäten und Jungwinzer, die ihre Weine präsentieren, runden das Festivalerlebnis ab. Nach dem Willen der Veranstalter soll das zweite „ Wein Land Bass Festival“, wie schon das erste im Vorjahr, zeigen, wie elektronische Musik und Pfälzer Weinkultur verschmelzen. Es soll nicht nur ein Festival, sondern ein Erlebnis für alle Sinne sein, bei dem man den Beat spürt, neue Lieblingsweine entdeckt, unter freiem Himmel tanzt und die gemeinsame Leidenschaft für Musik feiert.

Das Festival ist Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2026, der zahlreiche Projekte in der Region unterstützt und fördert.

Info

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Wein Land Bass Festival“ am Samstag, 9. Mai, ab 12 Uhr (Festival ab 15 Uhr) bis Sonntag, 10. Mai, 5 Uhr, in der Dampfnudel, Rülzheim, Am See 2. Eintrittskarten unter weinlandbass.de.

