Auch dieses Jahr startet wieder ein Weihnachtspäckchenkonvoi, um Kindern in Osteuropa eine Freude zu machen. Die Round-Table-Familie organisiert den Transport, der sich Anfang Dezember Richtung Rumänien, Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine aufmacht. Dort werden entlegene und ländliche Regionen angefahren. Die drei südpfälzischen Verwaltungschefs, Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch, der Landrat der Südlichen Weinstraße Dietmar Seefeldt und der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel, rufen zur Unterstützung der bundesweiten Aktion auf. An vielen Orten in der Südpfalz werden dafür von Ehrenamtlichen Geschenke eingesammelt. Bis zum 11. November werden Weihnachtspäckchen angenommen. Dabei gilt der Grundsatz: Kinder helfen Kindern – etwa indem sie ein eigenes gut erhaltenes Spielzeug auswählen, um es in das Geschenkpaket zu legen. Auch Erwachsene sind dazu aufgerufen, sich mit Spenden und eigenen Päckchen zu beteiligen. Gerade in Zeiten des Kriegs gegen die Ukraine sollten solche Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität im Blick behalten werden, sind sich die drei Verwaltungschefs einig.

Alle Adressen der Sammelstellen und weitere Informationen sind auf der Internetseite www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de zu finden. Wer ein Päckchen abgibt, wird gebeten, zusätzlich zwei Euro zu spenden, um einen Teil der anfallenden Transport- und Mautkosten zu decken.