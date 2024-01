Zum ersten Mal nach der Corona-Pause wurde in Maximiliansau wieder ein Weihnachtsmarkt veranstaltet – vom Ortsbezirk ausgerichtet. Da der Wettergott an diesem Tag nicht gut gesonnen war, wurde mit keinem größeren Besucherandrang gerechnet. „Aber das Gegenteil war der Fall, die Erwartungen wurden übertreffen“, konnte Ortsvorsteher Jochen Schaaf bei der Spendenübergabe im Beisein einiger Vereinsvertreter in der Pfortzer Stubb vermelden. „Noch nie hatten wir solch ein schlechtes Wetter. Zugleich hatten wir aber einen größeren Andrang als vor der Pandemie. 25 Stände von Vereinen sorgten für eine tolle Stimmung. Das führte auch zu gestiegenem Umsatz und damit zum bisher größten gesammelten Spendenerlös. Insgesamt können wir 4300 Euro je zur Hälfte an die Tafel und an das Kinderhospiz übergeben“, freute sich Jürgen Nelson, der zusammen mit Ariane und Michael Bastian von der SPD wie in den Jahren vor der Pandemie den Weihnachtsmarkt organisiert hatte. Von der Tafel nahmen die Vorsitzende Uschi Bisanz und ihr Stellvertreter Werner Krauß den Scheck über 2150 Euro entgegen und bedankten sich, nachdem sie die Bedeutung der Arbeit der Tafel mit etwa 100 ehrenamtlichen Helfern bei 496 Bedarfsgemeinschaften mit etwa 1 500 Personen aufgezeigt hatten. Stellvertretend für das Kinderhospiz bedankte sich Beate Däuwel für den Spendenscheck und zeigte die dortige Arbeit mit unheilbar erkrankten Kindern und deren Eltern auf. Sie verwies darauf, dass das Kinderhospiz nach wie vor auf Spenden angewiesen sei, da die Krankenkassen nur einen nicht kostendeckenden Tagessatz übernehmen.