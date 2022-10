Erfreuliches konnte Beigeordneter Helmut Thürwächter bei der jüngsten Sitzung des Rates berichten. So verlief die Ferienbetreuung der Kinder dank der Unterstützung durch die örtlichen Vereine so gut, dass man dieses Angebot auch im kommenden Sommer wieder unterbreiten möchte. Dann soll der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nach der Zwangspause wieder stattfinden. Dass man dabei Energie einsparen möchte, sei allen Beteiligten schon klar. Aber auf das Zusammensein unter dem Weihnachtsbaum bei Glühwein und Gebäck möchte man nicht verzichten, so Thürwächter. Man werde dabei aber alles tun, um das vorgegebene Einsparziel von 20 Prozent zu erreichen. |fh