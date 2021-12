Nun hat es auch den Karlsruher Weihnachtsmarkt erwischt. Zwar bleibt der Waren- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz weiterhin geöffnet. Es gilt die 2G-Regel. Wer Geschenke braucht und geimpft oder genesen ist, kann dort bis auf Weiteres mit Maske von 11 bis 19 Uhr shoppen. Am Eingang wird kontrolliert. Eine Bratwurst oder ein Glühwein zwischendurch, also Verzehr vor Ort, wird aber nach der neuen Coronaverordnung nicht mehr möglich sein. Die Buden am südlichen Marktplatz, dem Friedrichsplatz und dem Kirchplatz St. Stephan durften ab Samstag nicht mehr öffnen.