Die Absage des Martinsumzuges am vergangenen Wochenende steht laut Stadtverwaltung zunächst nicht im kausalen Zusammenhang mit dem Germersheimer Weihnachtsmarkt. „Hier sind wir derzeit noch immer in der Planung. Jedoch zeichnet sich leider ab, dass die aktuelle Entwicklung dem eventuell zuwiderlaufen könnten“, antwortete die Stadtverwaltung auf Anfrage und verweist auf die steigende Anzahl der Corona-Infektionen. Folglich möchte man noch abwarten, um eine endgültige Entscheidung zu fällen. Diese werde voraussichtlich am kommenden Dienstag fallen, in der Hoffnung, „dass sich bis zu diesem Zeitpunkt die Landesregierung entsprechend positioniert hat“. Zudem sollen die Infektionsentwicklung und die damit zusammenhängenden Einschränkungen abgewartet werden. Derzeit sehen die Planungen nach Auskunft der Stadtverwaltung noch einen Weihnachtsmarkt mit musikalischer Umrahmung am Paradeplatz vor.