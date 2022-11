Der Jakobshof, ein historisches Fachwerkhaus in Freckenfeld, lädt zum elften Weihnachtsmarkt mit Hobbykünstlerausstellung am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, ein. Der Jakobshof hat zwei Jahre ums Überleben gekämpft und musste zweimal auf seinen Weihnachtsmarkt verzichten. Doch nun gibt es wieder einen bei Isabel Busch und ihrem Team. Im dekorierten Innenhof des historischen Bauernanwesens in der Hauptstraße 112/114 zeigen zahlreiche Hobbykünstler ihre Werke. Zu sehen und zu kaufen gibt es zum Beispiel kleinere und größere Dekorationsartikel aus Holz und Beton, Raumdüfte, Naturkosmetik, Näh- und Strickarbeiten, Gewürze, Öle und Salze aus Spanien bis hin zu Honig und Produkte aus wiederverwerteten Altmaterialien. Fürs leibliche Wohl gibt es unter anderem Gulaschsuppe, Bratwurst und Steaks sowie Glühwein, die man im Hof oder im alten Kuhstall zu sich nehmen kann, der zum beheizten Café umfunktioniert wurde. Das große Hoftor öffnet sich samstags um 15 und sonntags bereits um 12 Uhr. Am Nachmittag gibt es Selbstgebackenes an der fünf Meter langen Kuchentheke. Parkmöglichkeiten befinden sich auf den öffentlichen Parkplätzen an der Gräfenberghalle und am Sportgelände.