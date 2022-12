Am dritten Adventswochenende, Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Dezember, findet nach zwei corona-bedingten Absagen wieder der Weihnachtsmarkt auf dem Deutschordensplatz neben der Pfarrkirche statt.

Mit 21 Häuschen verfügt er über eine große Anzahl an Ausstellern mit einem breiten Angebot. Insgesamt beteiligen sich mit der Karnevalgesellschaft „Die Stecher“, dem Tanzsportclub Royal, der Theatergruppe, den Landfrauen, dem Sportverein, dem Modellsportverein, dem Musikverein, dem Ski- und Snowboard-Club und den Guggeglucke neun Vereine, die unterschiedliche Speisen und Getränke anbieten. Hinzu kommen elf Aussteller, bei denen es von Handwerkswaren über Honig bis zu Deko-Artikeln vieles zu bestaunen und zu kaufen gibt. Für Spaß bei den Kindern sorgt ein Karussell, samstags und sonntags gibt es im Pfarrsaal darüber hinaus ein Kinderprogramm mit Plätzchenbacken und Basteln. Die Eröffnung mit einer Vorführung des Kindergartens „Sonnenschein“ und Musik von der „Xanxgrubb“ findet am Freitag, 9. Dezember, 17 Uhr, im Freien unter der Platane statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 16 bis 21 Uhr. Am Samstag sorgt der Musikverein, am Sonntag die Jugendkapelle des Musikvereins für den musikalischen Rahmen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach den beiden entbehrungsreichen Corona-Jahren in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt in der gewohnten Atmosphäre feiern können.“, so Michael Braun, Vorsitzender der Kulturgemeinde. Die große Zahl an Ausstellern und beteiligten Vereinen sei besonders erfreulich. Der Bauhof hat vier neue Unterstände gebaut, sodass man auch bei schlechtem Wetter auf dem Markt verweilen kann.

Info:

