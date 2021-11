In Lingenfeld wird es dieses Jahr doch keinen Weihnachtsmarkt geben. Wie die Ortsgemeinde am Donnerstag mitteilte, habe sie sich gemeinsam mit dem Ortskartell und den beteiligten Standbetreibern – dem Schneesportclub, dem Obst- und Gartenbauverein, der TSV, dem Elternausschuss der Kita Sankt Elisabeth, dem Förderverein der Lingenfelder Grundschule und dem SPD-Ortsverein – bei einer Sitzung am Mittwoch „schweren Herzens“ für die Absage entschieden. Andere Beteiligte wie die CDU und die Freien Wähler, die früher immer mitgemacht haben, hatten ihre Teilnahme bereits vorher abgesagt.

Als Gründe für die Entscheidung werden die hohen Corona-Inzidenzen im Kreis Germersheim und die dynamische Entwicklung genannt. „Die Gesundheit ist unser höchstes Gut, und diese soll unbedingt für alle geschützt werden. Das war der übergeordnete Gedanke bei der Diskussion über die Durchführung des Weihnachtsmarktes“, heißt es von der Ortsgemeinde. Zudem weist sie darauf hin, dass manche Teilnehmer des Weihnachtsmarkts zur Absage gezwungen waren, weil Helferinnen und Helfer nicht in gewohnter Anzahl zur Verfügung stehen. Eine weitere Unwägbarkeit sei die Frage gewesen, ob der Weihnachtsmarkt genügend Besucherinnen und Besucher angezogen hätte. Den Markt unter 2G- oder 3G-Regelung zu veranstalten, sei aus organisatorischen Gründen nicht infrage gekommen, teilte die Ortsgemeinde mit.