Führungen, Bücher, Schokolade und Null-Euro-Noten aus Germersheim hat das Touristenbüro im Angebot.

Neben den klassischen zweistündigen Stadt- und Festungsführungen (an jedem ersten Sonntag im Monat), den zeitlich kürzeren Kompakt-Führungen (an jedem vierten Sonntag im Monat) sowie den Führungen für Groß und Klein (jeden dritten Sonntag im Monat), bietet die Germersheimer Touristik auch eine zweistündige Stadt-VER-Führung an.

Von roten oder weißen Winzerglühwein gewärmt, lernen die Teilnehmer während der Stadt-VER-Führung Germersheim von seiner romantischen Seite kennen und erfahren dabei viel Wissenswertes über die historisch bedeutenden Bauwerke der Festungsstadt sowie Interessantes über das Alltagsleben zur Zeit der Festung. Termine sind an den Sonntagen am 9. Januar und 30. Januar jeweils um 14 Uhr. Die Einzelkarte kostet neun Euro (ab 18 Jahren).

Oder man begleitet bei der Laternenführung einen historisch gewandeten Stadtführer auf einer Nachtwanderung durch die Festungsstadt. Bei der nächtlichen Laternenführung erlebt man die Festungsstadt in einem besonderen Licht und taucht ein in das Ambiente einer geschichtsträchtigen Stadt. Termin ist der 12. Februar um 18.30 Uhr. Die Einzelkarte kostet sieben Euro (ab 16 Jahren).

Die Teilnahme an allen Führungen erfolgt unter Berücksichtigung der 2G-Regel und ist nur nach Voranmeldung möglich.

Von Schokolade bis Kunstwanderung

Zudem findet man im Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor sicherlich das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Neben den Geschenkgutscheinen für eine Stadt- und Festungsführung oder einer schönen Nachenfahrt auf dem Altrhein, gibt es eine Auswahl an Germersheimer Büchern und Geschenkartikeln, wie Germersheimer Schokolade, Becher, Schlüsselanhänger, Taschen und ganz neu den Null-Euro-Schein. Der Null-Euro-Schein zeigt das städtische Wahrzeichen „Weißenburger Tor“, das nach den Plänen des Münchener Professors von Gärtner im Jahre 1839 erbaut wurde. Es ist noch heute eines der schönsten und sehenswürdigsten Bauwerke der Festungsanlage.

Das Weißenburger Tor findet man ebenfalls im neuen Kunst- und Skulpturenführer, der erst in diesem Jahr in einer Neuauflage erschienen ist. Der 100-seitige Kunstkatalog zeigt ansprechende Farbfotos von insgesamt 61 sehenswerten Objekten und Skulpturen, die sich im öffentlichen Raum an verschiedenen Standorten in ganz Germersheim befinden und zu einem kurzweiligen Kunstspaziergang einlädt.

Info

Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum, Weißenburger Tor, Paradeplatz 10, Germersheim, Telefon 07274 960-301, -302 und -303, E-Mail: tourist-info@germersheim.eu, www.germersheim-erleben.eu.

Öffnungszeiten in der Nebensaison (1. November bis 31. März): Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage geschlossen.