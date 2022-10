Die Kostüme sind noch nicht komplett, auch das Bühnenbild – eine ziemlich unaufgeräumte Schreinerwerkstatt – muss noch mit Details ergänzt werden. Erstmals probt die Theatergruppe Sondernheim auf der eigens gestalteten Bühne. DIE RHEINPFALZ hat zugeschaut.

Eine feucht-fröhliche Weihnachtsfeier mit anschließenden Erinnerungslücken und „unguten Gefühlen“ bei diversen Beteiligten führt im aktuellen Stück „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“ zu allerhand peinlichen Verwicklungen: Es ist kein Morgen wie jeder andere als der Schreiner Sepp in seiner Werkstatt erwacht. Am Abend zuvor hat er bei der Weihnachtsfeier des Musikvereins zu viel gebechert. Die Folgen sind ein schwerer Kopf und er weiß von der letzten Nacht so gut wie nichts mehr. Seinem Sohn Frank geht es nicht viel besser und selbst Dorfpolizist Siegmund hat wohl etwas zu tief ins Glas geschaut...

Die Akteure der Theatergruppe Sondernheim spielen ihre Rollen sehr unterhaltsam, vor allem, wenn sie in Gesprächen den Ablauf des fraglichen Abends und das jeweilige (peinliche?) eigene Verhalten in Erfahrung bringen wollen. Was genau ist nur passiert? Wie kommt die Pfarrhaushälterin zum Gebiss von Schreinermeister Sepp? Welche Rolle spielen ein defekter Fensterladen und eine Holzleiter mit abgebrochener Sprosse? Auch der Dorfpolizist hat ordentlich mitgefeiert und tut sich sichtlich schwer, bei der Ermittlung im Fall des gestohlenen Stinkerkäs. Die nächtlichen Geschehnisse scheinen doch sehr ausgeartet zu sein …

Seit 2019 ist Franz-Josef Hänlein Vorsitzender der Theatergruppe „Guggemol“. Der Verein hat rund 170 Mitglieder – und seit 2002 auch eine Jugendtheatergruppe. Zum 25-jährigen Bestehen des Vereins und der ersten Aufführung nach der Corona-Pause hat sich die Theatergruppe ein recht quirliges Lustspiel ausgesucht, bei der die Akteure auf der Bühne ihr komödiantisches Talent gut ausspielen können – und offensichtlich mit Herzblut und Spaß dabei sind. „Natürlich macht es uns noch mehr Spaß, wenn die Halle richtig voll ist“ wirbt Hänlein um Besucher. Daher hat die Gruppe zusätzliche Vorverkaufstermine in der Tullahalle am Freitag, 21. Oktober, 17 bis 20 Uhr und Samstag, 22. Oktober, 10 bis 13 Uhr, organisiert.

Info

Premiere ist am 29. Oktober, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 30. Oktober, 18 Uhr, und am Samstag, 5. November, 19 Uhr sowie am Sonntag, 6. November, 18 Uhr. Die Veranstaltung ist bewirtschaftet.

Karten gibt es außerdem während der üblichen Öffnungszeiten in der Sparkasse Sondernheim. Eine Kartenreservierung ist auch per E-Mail an info@theatergruppe-Sondernheim.de möglich.