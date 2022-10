Strom sparen ist nötig in Zeiten der Energiekrise. Aber so ganz ohne stimmungsvolles Licht soll Bellheim in der Vorweihnachtszeit nicht bleiben.

Damit will man dem Wunsch zahlreicher Bürger Rechnung tragen, die nach Aussage einiger Ratsmitglieder sich ihnen gegenüber in diesem Sinne geäußert hätten.

Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Gerald Job (FWG), informierte, dass gemäß den Vorgaben der Bundesregierung grundsätzlich auf Weihnachtsbeleuchtung verzichtet werden soll. Allerdings wünschten sich viele Menschen diese. Und bei Weihnachtsmärkten wäre das auch kein Problem, da dürften Buden und Bäume beleuchtet werden.

Thorsten Metz (CDU) sagte, dass es im Ort drei große Bäume gibt, die zumindest zeitweise beleuchtet werden könnten. Dieser Vorschlag stieß ebenso auf einhellige Zustimmung im Rat wie dieser: Demnach sollen die Grundschulklassen und Kindergärten von der Gemeinde je einen Tannenbaum erhalten, den sie beispielsweise mit Selbstgebasteltem schmücken könnten. Diese Bäume, Metz sprach von 20 bis 30, sollen dann in der Weihnachtszeit im Ort aufgestellt werden.

Laut Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) wird das von einer Pelletheizung zentral gespeiste Nahwärmenetz über Winter nicht ohne Zuheizen mit fossiler Energie auskommen. Viel Geld und Strom spare die Gemeinde bereits jetzt dadurch, dass ein Großteil der Straßenbeleuchtung im Ort auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt worden sei.

Laut Sitzungsvorlage wurde eine Aufstellung der vorhandenen Notstromaggregate innerhalb der Verbandsgemeinde erstellt. Der darüber hinaus gehende Bedarf an solchen Geräten werde derzeit von der Feuerwehr geprüft. Ferner werde ein Notfallplan für die gesamte Verbandsgemeinde vorbereitet, so der Beschluss des Gemeinderats.