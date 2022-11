Wie keine andere Region Frankreichs strahlt das Elsass zur Weihnachtszeit im Glanze von Weihnachts- und Christkindelsmärkten, um das schönste seiner Feste mit seinen Bewohnern und den jährlich unzähligen Besuchern zu feiern. In Lauterbourg werden am Freitag, 25. November, um 18.30 Uhr die vielen Lichter am Weihnachtsbaum auf dem Place de la République angezündet. Die Stadt Lauterbourg schenkt warme Getränke aus, die Eltern der Grundschüler bieten Flammkuchen an. Musikalisch geht es am Freitagabend, 2. Dezember, vor dem zweiten Adventssonntag weiter. Ab 19 Uhr ist Gabriel Armand, Halbfinalist der diesjährigen Musik-Castingshow „The Voice Kids“, in der Lauterbourger Mehrzweckhalle zu hören. Ab 20.30 Uhr spielt die Kapelle „D“Surburjger Harzwuet“ aus Surbourg unter der Leitung von Renaud Schmitz auf. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Erlös kommt sozialen Aktionen in Lauterbourg zugute.