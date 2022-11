Rund um das Graf-Eberstein-Schloss in Gochsheim öffnet ab Samstag, 26. November, ab 16 Uhr die 2. Kraichtaler Schlossweihnacht. Bis 22 Uhr gibt es Musikakts und Aktionen. Am Sonntag, 27. November, wird die Adventszeit mit verschiedenen Programmpunkten von 13 bis 19 Uhr eingeläutet. An beiden Tagen gibt es zudem die Möglichkeit bei freiem Eintritt die Gochsheimer Museen zu besuchen. Für die Unterhaltung der jüngeren Gäste gibt es kreative Angebote und sogar eine Märchenerzählstunde im Schloss. Auf dem gesamten Schlossareal findet man Kunsthandwerk und Kulinarik. Kunterbunte Kunsthandwerkstände laden im Bürgerhaus/Bürgersaal, im Schloss-Café und im Rittersaal des Graf-Eberstein-Schlosses zum Stöbern und Kaufen ein. Neben traditioneller Holzkunst, weihnachtlicher Dekoration, Bekleidung, Schmuck, Gemälden, Postkarten oder Fengshui-Artikeln findet man unterschiedlichen Teesorten, Kerzen und Honig.