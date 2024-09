Die Identität des weiblichen Leichnams, der am Mittwoch, 28. August, in einem sanierungsbedürftigen Gebäude in Bellheim gefunden worden war, ist geklärt. Laut einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landau liegt nun das Untersuchungsergebnis zur Identifizierung vor. Demnach steht fest, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam um die 84-jährige Vermisste aus Bellheim handelt.

Die Seniorin lebte in einem Seniorenheim in Bellheim und galt seit 17. August als vermisst. Da man davon ausging, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befinden könnte, gab es groß angelegte Fahndungsmaßnahmen. Über 100 Polizeikräfte, ein Polizeihubschrauber, eine Polizeidrohne, 130 Kräfte der Hilfsorganisationen im Kreis Germersheim – darunter Ehrenamtliche der Feuerwehr, des DRK und des Malteser Hilfsdiensts – suchten eine Fläche von zirka 13 Quadratkilometern rund um Bellheim ab.

Die 84-Jährige blieb jedoch verschwunden, bis ein Zeuge Auffälligkeiten an seinem Gebäude in Bellheim meldete. Am Freitag hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sich laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis keine Hinweise auf Gewalteinwirkung durch Dritte ergeben hätten.