Nach 14 Jahren gibt Jörg Thürwächter sein Amt als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr ab. Der Rückzug erfolgte nicht ganz freiwillig.

Dass Jörg Thürwächter sein Amt als Wehrführer nicht mehr ausüben kann, hängt mit eine anhaltenden Arthrose in der Hüfte und in den Knien zusammen. „Ich bin der Meinung, dass man immer als Vorbild vorangehen soll“, sagt der Wehrführer a.D.. Aber „aufgrund meiner Einschränkungen ist dies nicht mehr in vollem Umfang möglich“. Doch als einfacher Feuerwehrmann bleibt er dabei. Sein Amt hat er 2008 als Nachfolger von Bernd Schönlaub angetreten. Zuvor hat er zwei Jahre als dessen Stellvertreter fungiert. Mit zwölf Jahren nahm ihn sein Freund Gerd Runck zur Jugendfeuerwehr mit.

Der 51-Jährige will junge Menschen motivieren, sich bei der Wehr zu engagieren. Er nennt Gründe: „Es sorgt für ein gutes Gefühl, wenn man anderen helfen kann. Wir erleben Kameradschaft und haben viel Spaß. Doch wenn wir gefordert sind, langen wir hin.“ Thürwächter hat sich nie nur als Führungskraft, sondern stets als „Teil des Ganzen“ gesehen. Auf zwei Einsätze blickt er stolz zurück: In ein Wohnhaus „Am Bergel“ hatte der Blitz eingeschlagen. Durch schnelles und beherztes Eingreifen wurde der Brand gelöscht. Den Bewohnern blieb ein Abriss erspart. Bei einem Feuer in einer Scheune in der Ortsmitte verhinderten die Freckenfelder mit den Einsatzkräften aus Nachbarorten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser.

Einsätze teilweise belastend

Emotional mitgenommen haben ihn die Arbeiten an der Bahnstrecke in Richtung Schaidt nach einem Suizid. Das hat die Wehr lange beschäftigt. „Wir brauchten viele gemeinsame Gespräche, um das zu verarbeiten“, so Thürwächter. Besonders gefreut hat ihn, dass sich spontan Kameraden für den Einsatz im Ahrtal gemeldet haben. Die Zusammenarbeit mit anderen wehren klappe sehr gut. Vergangenes Jahr wurde ein neues Mehrzweckfahrzeug angeschafft, ein neues Löschfahrzeug steht in naher Zukunft auf der Agenda. Sorgen bereitet ihm fehlendes Personal. Aktuell gibt es 18 aktive Feuerwehrmänner und drei Jugendliche. Die Wehr zahlt den Preis dafür, „dass seit über 20 Jahren kein Neubaugebiet im Ort ausgewiesen wurde“. Zahlreiche junge Männer wurden ausgebildet, „die aus diesem Grund weggezogen sind“, so Thürwächter, der für die CDU als Fraktionsvorsitzender im Ortsgemeinderat sitzt.

Der Feuerwehrmann bringt sich auch auf anderen Gebieten ein. Mit seiner Ehefrau und Nachbarn hat er 2021 in rund 400 Arbeitsstunden am Kriegerdenkmal einen Kräutergarten errichtet. In seiner Freizeit liest er gerne Kriminalromane und hört Musik von Klassik bis Pop.