Zu einem vermeintlichen Waldbrand waren am Montagnachmittag Feuerwehren im südlichen Landkreis ausgerückt. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach seien um 14.44 Uhr gemeinsam mit wasserführenden Fahrzeugen der Feuerwehr Wörth und Kandel zu einem Waldbrand an die L540 alarmiert worden, heißt es auf der Seite der Freiwilligen Feuerwehr Hagenbach in den sozialen Medien. Vor Ort habe es sich jedoch herausgestellt, dass es ein Fehlalarm war: Die vermeintlichen Rauchentwicklung sei lediglich eine Staubwolke gewesen, schreibt die Feuerwehr.