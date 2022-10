Besonders schwerer räuberischer Diebstahl wird einem 49-Jährigem vorgeworfen. Er steht im Verdacht, am Mittwoch gegen 22.20 Uhr in einer Tankstelle in der Neureuter Straße zwei Zigarettenschachteln entwendet zu haben. Als eine Angestellte die Türen des Verkaufsraums verriegelte, um den Mann am Verlassen des Raumes zu hindern, soll dieser ein Messer gezogen und die Frau bedroht haben. Daraufhin öffnete sie die Tür wieder und der Mann flüchtete. Kurz darauf erkannte ein Zeuge den Flüchtigen im Bereich Entenfang wieder, wo ihn die Polizei wenig später vorläufig festnahm. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter 0721-666-5555 zu melden.