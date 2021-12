Am Dienstagmittag befuhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec die Raiffeisenstraße in Zeiskam. Aufgrund eines Bremsbelagwechsels an ihrem Pedelec verzögerte dieses überraschend stark. Dies führte nach Polizeiangaben dazu, dass sie beim Bremsen von ihrem Fahrrad stürzte und sich dabei leicht verletzte. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.