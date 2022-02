Weil ein Tier die Fahrbahn im Kurvenbereich kreuzte, verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über den Wagen, überschlug sich und verletzte sich leicht. Wie die Polizei jetzt meldet, kam es bereits am Freitag gegen 14.30 Uhr zu dem Unfall auf der L540 zwischen Jockgrim und Rheinzabern. Die 62-jährige Autofahrerin befuhr die Strecke aus Jockgrim kommend, als im Kurvenbereich plötzlich ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Sie verlor die Kontrolle über das Auto, überfuhr einen Betonsockel im Seitenstreifen und überschlug sich im angrenzenden Wald. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die 62-Jährige wurde durch Ersthelfer aus dem Wagen befreit. Ersten Untersuchungen zufolge wurde sie leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der bezeichnete Streckenabschnitt ist nach Angaben der Polizei Wörth für Wildunfälle bekannt.