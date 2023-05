Am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr wurde der Polizei Germersheim zunächst ein Auto mit unsicherer Fahrweise auf der Landstraße zwischen Harthausen und Schwegenheim gemeldet. Noch bevor der Pkw unmittelbar vor dem Kreisverkehr Speyerer Straße/Im Brühl in Schwegenheim zum Stehen kam, überfuhr der 69-Jährige den Fahrbahnteiler. Dabei wurden, so die Polizei, ein Verkehrsschild und das Auto leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Da sich Hinweise auf eine Unterzuckerung ergaben, kam er in ein Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.