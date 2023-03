Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), die im Bereich des Betriebshofs West, im Bereich der Unterflurdrehmaschine sowie am Bauhof in der Maybachstraße beschäftigt sind, für Dienstag, 14. März, zum ganztägigen Streik aufgerufen. Mit Blick auf den Tram- und Stadtbahnbetrieb der VBK und der AVG muss laut Gewerkschaft mit Fahrtausfällen in geringem Umfang gerechnet werden. Im Einzelfall könne es aufgrund der Fahrzeugverfügbarkeit dazu kommen, dass Bahnen nicht wie gewohnt in Doppeltraktion verkehren können. Die Fahrgäste werden gebeten, sich auf den Internetseiten www.kvv.de und www.avg.info vor Fahrtantritt über ihre jeweilige Verbindung zu informieren.