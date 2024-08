Wegen Bauarbeiten auf der B272, der L537 und der K31 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld und damit verbundener Sperrungen ergeben sich vom 30. August bis voraussichtlich 27. Oktober Einschränkungen im Busverkehr der Linie 599. Darauf weist die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) hin. Diese wird in dieser Zeit nicht in Lingenfeld halten, sondern zwischen Schwegenheim und Germersheim eine Umleitung über die B9 fahren. Die Abfahrtszeiten in Germersheim, Schwegenheim, Weingarten und Freisbach bleiben unverändert. Fahrgäste aus Lingenfeld können auf die Linie 590 ausweichen, deren Abfahrtszeiten unverändert bleiben. Die Haltestelle Lingenfeld Schulzentrum wird unverändert von der Linie 599 angefahren.