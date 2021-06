Das Karlsruher Gleisnetz wird derzeit noch mit Hilfe von Fachfirmen von den vor einigen Tagen aufgetretenen Verschmutzungen befreit. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft(AVG) informieren deshalb über ein zusätzliches Angebot: Ab Samstag, 19. Juni, 0 Uhr, bis einschließlich Freitag, 25. Juni, können Fahrgäste die KVV.nextbike-Räder im Stadtgebiet Karlsruhe kostenlos verwenden.Die kostenlose Buchung erfolgt nur über die regiomove-App. Diese kann wie gewohnt aus den App Stores (Google Play Store oder Apple Store) runtergeladen werden.

Wie kommt man an ein Nextbike?

Wer ein nextbike buchen will, muss die regiomove-App herunterladen und sich mit seinen persönlichen Daten registrieren. Zudem muss ein Zahlungsmittel hinterlegt werden. Die lasse sich nicht umgehen, da erst dann die Buchung der Mobilitätsdienste in der App freigeschaltet, beziehungsweise aktiviert werden kann. Nach der Registrierung können die nextbikes ganz normal mit dem QR-Code-Scanner geöffnet werden. Es erfolgt eine 0 Euro Buchung.

Die KVV weisen darauf hin, dass bei der der Buchung eines KVV.nextbikes der Rechnungsbetrag „1€/halbe h“ in der App angezeigt wird. „Die Preisauskunft konnte so kurzfristig nicht angepasst werden. Lassen Sie sich nicht irritieren, die Buchung ist kostenlos“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei Fragen können sich Kunden an die nextbike Hotline wenden: 030 69205046 oder per Mail an kundenservice@nextbike.de